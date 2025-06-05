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16:37, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на проблемы в работе Telegram после обновления

Пользователи Telegram пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пользователи популярного мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в его работе после недавнего обновления. Данные о неполадках доступны на портале Downdetector.su.

Сообщается, что за час 5 июня на проблемы с Telegram пожаловались 118 человек. По данным Downdetector.su, чаще всего сообщали о сбое в работе мобильного приложения, сайта и оповещений. Более 43 процентов неполадок возникли в версии Telegram для Windows.

По данным сервиса, жалобы поступают из Тывы, Калмыкии, Нижегородской и Астраханской областей, а также из Забайкальского края.

3 июня в Telegram появилось несколько новых функций. Уточнялось, что в мессенджере появилась возможность писать каналам сообщения напрямую, если авторы включат этот режим. Кроме того, владельцы каналов могут сделать сообщения платными, чтобы ограничить количество диалогов. Пользователи также получили возможность обрезать голосовые сообщения перед тем, как отправлять их.

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