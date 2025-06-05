Россиянин попал в реанимацию и оказался заживо «похоронен»

Нижегородец попал в реанимацию, близким по ошибке сообщили о его смерти

Житель Богородского района Нижегородской области попал в реанимацию и оказался заживо «похоронен». Пока россиянин был в критическом состоянии, близким сообщили о его смерти, об этом стало известно порталу Nn.ru.

По сведениям издания, с родственниками пациента связались представители одной из ритуальных служб. Им объявили о летальном исходе, те начали готовить все необходимое к погребению.

Спустя некоторое время выяснилось, что мужчина жив. «Нас трясло от радости, а на глазах — слезы горя. Мы в полной потерянности находились, не знали, как реагировать», — поделилась одна из родственниц.

Жители Нижегородской области отправились в больницу, чтобы разузнать, кто передал ложные сведения. Медики, как утверждают близкие, агрессивно отреагировали на их просьбу прояснить ситуацию.

Граждане предположили, что кто-то из сотрудников больницы мог продавать ложную информацию сотрудникам ритуальной компании. В свою очередь, руководство медучреждения настаивает, что родные пациента напали на врачей, после чего были привлечены службы реагирования.

Ранее сообщалось, что в Канске Красноярского края семилетний мальчик впал в кому из-за ошибки врачей.