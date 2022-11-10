В российском городе первоклассник впал в кому из-за ошибки врачей

В Канске Красноярского края семилетний мальчик впал в кому из-за ошибки врачей

В Канске Красноярского края семилетний мальчик впал в кому из-за ошибки врачей. Об этом сообщается на портале NGS24.RU.

Первоклассника госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Бабушка россиянина пояснила, что сначала состояние мальчика удалось стабилизировать. Однако позже у него начались сильные головные боли.

«Я спасала ребенка холодным полотенцем. На следующий день после обеда ребенок впал в кому. <...> Врачи похоронили заживо моего ребенка», — пояснила женщина.

По ее мнению, медики в российском городе поставили мальчику неправильный диагноз. Во время лечения они делали много капельниц, от которых ребенку могло стать плохо. Смерть мозга констатировали при помощи электроэнцефалограммы. С таким диагнозом проводить дальнейшее лечение мальчика никто не собирается, указала бабушка ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Им предстоит выяснить, правильно ли лечили ребенка.

Ранее в Самарской области женщина обвинила врачей в смерти ребенка во время родов. Патологоанатомическое исследование показало, что ребенок скончался из-за гипоксии тяжелой степени вследствие хронической плацентарной недостаточности, которая сочеталась с выраженными воспалительными изменениями в пуповине и плаценте.