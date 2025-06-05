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16:11, 5 июня 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с юной невестой

В Петербурге мужчина признался в убийстве 18-летней невесты
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина признался в расправе над 18-летней невестой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи ходатайствуют перед судом об аресте фигуранта.

По данным следствия, преступление произошло 31 мая в квартире дома, расположенного на Пулковской улице после того, как пострадавшая сообщила обвиняемому о желании расстаться с ним. Услышав это, мужчина схватил нож, шесть раз ударил им по лицу возлюбленной, ее шее, туловищу и рукам. От полученных ран она не выжила. Затем он нанес себе телесные повреждения, а потом сообщил о произошедшем полиции.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) задержана девушка, изрезавшая возлюбленного на романтическом свидании в честь 8 Марта.

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