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17:45, 17 марта 2025Силовые структуры

В ДНР девушка изрезала возлюбленного на свидании

В ДНР задержана девушка, зарезавшая возлюбленного на свидании 8 Марта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) задержана девушка, изрезавшая возлюбленного на романтическом свидании 8 Марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, следствие считает, что пара поссорилась за ужином. В результате конфликта фигурантка ударила возлюбленного ножом в грудь. От полученного ранения мужчина не выжил. После этого она вызвала полицейских и рассказала, что молодой человек пострадал от перепоя.

Позже во время допроса подозреваемая признала вину. Она сказала, что не помнит, из-за чего началась ссора. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам воспитательной колонии подростка, который расправился со своей 17-летней возлюбленной на почве ревности.

Вот это да!
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