Расправившегося со своей возлюбленной подростка отправили в воспитательную колонию

На Урале подросток получил 9 лет воспитательной колонии за убийство возлюбленной

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам воспитательной колонии подростка, который расправился со своей 17-летней возлюбленной на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. С него также взыскали 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам девушки.

Как установил суд, преступление произошло 6 августа 2023 года. Подросток в квартире по улице Надеждинской в Екатеринбурге поссорился со своей девушкой из-за ревности и избил ее. После этого он взял нож и пырнул потерпевшую в шею. Она не выжила.