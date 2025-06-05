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20:00, 5 июня 2025Россия

Россиянка ушла из дома из-за нежелания лечиться, пропала на девять лет и случайно нашлась

В Петербурге случайно нашли числившуюся пропавшей в 2016 году девушку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге нашли девушку, пропавшую в 2016 году. Обнаружить ее удалось случайно, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девушку-подростка искали на протяжении девяти лет. О россиянке ничего не было известно с тех пор, как она ушла из детской больницы — ей предстояла операция. Следователи опросили почти полтысячи человек, однако выйти на след пропавшей школьницы не удалось. Некоторые из допрошенных предполагали, что школьница могла обидеться на родственников, которые не поздравили ее с днем рождения.

В начале июня уже повзрослевшую девушку случайно засекли камеры наблюдения. Вероятно, речь идет о системе распознавания лиц. Явившаяся к следователю россиянка пояснила, что покинула дом из-за нежелания делать операцию и конфликтов в семье. Она также пояснила, что до совершеннолетия жила у подруги.

Ранее в Сочи пропала обладательница титула «Самые большие губы в России». Вскоре после случившегося ее нашли в канализационном коллекторе без признаков жизни. По одной из версий, причиной смерти стала передозировка запрещенными веществами.

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