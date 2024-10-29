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12:12, 29 октября 2024Силовые структуры

Нашлась пропавшая в Сочи обладательница титула «Самые большие губы в России»

Пропавшую экс-обладательницу титула «Самые большие губы в России» нашли мертвой

Фото: @rei_kristina_rei

Пропавшая в Сочи модель и бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова) найдена без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тело было обнаружено в канализационном коллекторе.

35-летняя женщина перестала выходить на связь в начале октября. Оперативники восстановили ее сим-карту и выяснили, что в день исчезновения она ушла искать «закладку» с наркотиками. Родственники говорят, что она уже долгое время страдала от зависимости и в ближайшее время должна была отправиться на лечение в реабилитационный центр.

Следователи выдвигали две версии исчезновения, по одной из которых у Рэй могла случиться передозировка.

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      Любовь Ширижик
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