Нашлась пропавшая в Сочи обладательница титула «Самые большие губы в России»

Пропавшая в Сочи модель и бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова) найдена без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Тело было обнаружено в канализационном коллекторе.
35-летняя женщина перестала выходить на связь в начале октября. Оперативники восстановили ее сим-карту и выяснили, что в день исчезновения она ушла искать «закладку» с наркотиками. Родственники говорят, что она уже долгое время страдала от зависимости и в ближайшее время должна была отправиться на лечение в реабилитационный центр.
Следователи выдвигали две версии исчезновения, по одной из которых у Рэй могла случиться передозировка.