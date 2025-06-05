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05:13, 5 июня 2025Бывший СССР

Российские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам

Российские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / news.ru / Global Look Press

Российские хакеры лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) доступа к спутниковым снимкам Maxar, использовавшимся с самого начала спецоперации (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

«Хакеры Killnet и Beregini взломали систему, скачав данные российских объектов, из-за чего сервис перестал работать. Это снизит оперативную осведомленность ВСУ, затруднит отслеживание войск и оценку ущерба на месяцы», — рассказал он.

По его словам, снимки Maxar использовались для подготовки наступательных операций ВСУ и наведения западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее финская компания Iceye, крупнейший в мире оператор спутников с радиолокационным синтезированием апертуры (РСА), заключила контракт с НАТО. Подробности о стоимости и сроке действия контракта не озвучиваются.

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