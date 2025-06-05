Данные об эксплуатации детского труда в Севастополе оказались недостоверными

Опубликованное украинским Центром национального сопротивления сообщение о том, что российские власти якобы эксплуатирует детский труд в Севастополе, заставляя школьников работать во время каникул, оказалось недостоверным. В регионе действует особая программа, которая, напротив, помогает подросткам при желании приобрести первый карьерный опыт.

В публикации в Telegram-канале утверждалось, что в городе стартовал трудовой семестр для школьников, когда детей вместо отдыха заставляют работать на коммунальных объектах.

Об эксплуатации труда речи не идет. Подростки по собственному желанию стремятся принять участие в Губернаторских школьных трудовых отрядах (ГШТО), чтобы получить первый карьерный опыт и заработать деньги во время каникул. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Минстроя России Ирек Файзуллин лично вручили путевки командирам отрядов ГШТО. В этом году 2152 подростка из 68 отрядов будут трудиться в образовательных учреждениях, государственных и коммерческих организациях, а также в сферах телевидения и банковского дела под руководством кураторов из студенческих отрядов Севастополя. В нерабочее время подростков ждут профориентационные экскурсии на предприятиях города, что поможет им лучше ориентироваться в выборе профессии.

Школьников никто не принуждает работать. Если обучающийся хочет попасть в отряды и на летнее трудоустройство, ему или его родителям необходимо обратиться к ответственному на базе школы или колледжа. Затем куратор помогает подготовить детям документы, после чего они идут в Центр занятости и сдают их вместе. Тогда ребенку предлагаются вакансии. Несовершеннолетние в возрасте 14 лет будут работать 4 часа в день, 15 лет — 5 часов, в возрасте от 16 до 17 лет — 7 часов в день.

Объясняя значимость ГШТО, губернатор Севастополя заметил, что трудовые отряды — это «командная работа, первые заработанные своими руками деньги и, главное, возможность собственным трудом внести вклад в благоустройство города». Эта программа была запущена в городе в 2020 году и в настоящее время включает в себя все школы и колледжи. В этом году, например, впервые в истории ГШТО подростки пройдут стажировку на телеканале СТВ, где будут создавать медиаконтент.

Информация о том, что в Севастополе эксплуатируется детский труд, не получила распространения в российских СМИ.

Данные о том, что школьников в Севастополе летом принуждают работать вместо отдыха, являются фейком. Подростки по собственному желанию участвуют в Губернаторских школьных трудовых отрядах, чтобы получить карьерный опыт и заработать деньги, программа действует уже пятый год.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

