Средневековые кресты покажут на выставке в российском городе

Коллекцию каменных крестов XIV-XVII веков покажут на выставке в Великом Новгороде. Об этом сообщил ее организатор — Новгородский музей-заповедник.
Экспозиция откроется в церкви Успения на Торгу на Ярославовом дворище в июне. Отмечается, что более 60 средневековых крестов из археологического собрания впервые выставят вместе.
«Посетители увидят неповторимые образцы резьбы по камню, надписи, орнаменты, узнают о функциях крестов и их духовном значении», — отметили авторы публикации.
Ранее в Красноярске на острове Татышев нашли артефакты конца XIX века. В их числе оказались пробитая пуговица от мундира и женская пуговица авторской работы.