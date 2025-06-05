Средневековые кресты покажут на выставке в российском городе

Средневековые каменные кресты покажут на выставке в Великом Новгороде

Коллекцию каменных крестов XIV-XVII веков покажут на выставке в Великом Новгороде. Об этом сообщил ее организатор — Новгородский музей-заповедник.

Экспозиция откроется в церкви Успения на Торгу на Ярославовом дворище в июне. Отмечается, что более 60 средневековых крестов из археологического собрания впервые выставят вместе.

«Посетители увидят неповторимые образцы резьбы по камню, надписи, орнаменты, узнают о функциях крестов и их духовном значении», — отметили авторы публикации.

Ранее в Красноярске на острове Татышев нашли артефакты конца XIX века. В их числе оказались пробитая пуговица от мундира и женская пуговица авторской работы.