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13:40, 5 июня 2025Мир

Стало известно о нежелании США называть Россию угрозой для НАТО

Euractiv: США могут выступить против обозначения России как угрозы для НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Arben Celi / Reuters

США могут выступить против обозначения России как угрозы для НАТО в итоговой декларации будущего саммита альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Об этом сообщает портал Euractiv.

«По словам трех дипломатов НАТО, любая попытка вновь заявить об "угрозе" со стороны России рискует вызвать проблемы с США, поскольку Вашингтон стремится сохранить роль посредника в мирных переговорах между Москвой и Киевом», — говорится в материале.

Отмечается, что участники переговоров не знают, как будет выглядеть итоговое коммюнике саммита, из-за неопределенности, которую привносит позиция Соединенных Штатов. В частности, речь идет о несогласии президента США Дональда Трампа с возможным членством Украины в НАТО, а также о заинтересованности Вашингтона в пристальном наблюдении за военной деятельностью Китая.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что США не были осведомлены о планах Киева атаковать российские военные аэродромы.

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