Трамп допустил введение санкций против Украины

Президент США Трамп: Штаты могут ввести санкции и против РФ, и против Украины

США могут ввести санкции как против России, так и против Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова передает The Guardian.

Трамп допустил такой вариант развития событий в том случае, если не удастся заключить договоренностей по теме украинского конфликта.

«Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго», — заявил американский лидер.

4 июня сообщалось, что Дональд Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.

