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13:09, 5 июня 2025Силовые структуры

В России начнут блокировать аккаунты WhatsApp

МВД: На 46 % выросло в РФ число преступлений с использованием мессенджеров
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России за четыре месяца на 46 процентов выросло число преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, вследствие чего в МВД приняли решение о блокировке скомпрометированных номеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Полицейские установили, что мошенническим кол-центрам, находящимся за пределами России, сдаются в аренду аккаунты с номерами в WhatsApp. Для пресечения противоправной деятельности будет приостанавливаться оказание услуг связи юридическим и физическим лицам, которые владеют номерами, использованными преступниками.

В МВД предупредили, что сдача аккаунтов WhatsApp в аренду может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь привлечение к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что мошенники крадут деньги россиян, получая доступ к их аккаунтам в сервисах такси и доставки.

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