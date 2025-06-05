Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:07, 5 июня 2025Моя страна

В России пройдет масштабный форум студенческих семей

В Кабардино-Балкарии пройдет Всероссийский форум студенческих семей
Екатерина Ештокина

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

В Кабардино-Балкарии пройдет Всероссийский форум студенческих семей «Родные — Любимые». Об этом сообщает «Вести КБР».

В масштабном мероприятии, которое состоится 20 июня, примут участие семьи и одинокие родители до 35 лет со всех регионов страны. Они расскажут секреты крепких и гармоничных отношений. На форуме также выступят педагоги, психологи и сотрудники ведомств, отвечающих за молодежную политику.

Ранее в июне в Кабардино-Балкарии провели всероссийские соревнования по конным пробегам. В состязании, которое состоялось в Баксане, приняли участие большее 100 человек из разных регионов России и зарубежья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Звезда «Гарри Поттера» вернется к своей роли спустя 16 лет

    Маск обвинил Трампа во лжи

    Предполагаемого распространителя детской порнографии поймали в российском регионе

    Жена Алексея Воробьева снялась в пиджаке на голое тело

    Сыроежкин из «Приключений Электроника» снялся в фильме о Донбассе

    В России пройдет масштабный форум студенческих семей

    Спорткар влетел в автобусную остановку в российском городе

    В ВСУ научились использовать ослов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости