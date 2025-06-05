В России пройдет масштабный форум студенческих семей

В Кабардино-Балкарии пройдет Всероссийский форум студенческих семей

В Кабардино-Балкарии пройдет Всероссийский форум студенческих семей «Родные — Любимые». Об этом сообщает «Вести КБР».

В масштабном мероприятии, которое состоится 20 июня, примут участие семьи и одинокие родители до 35 лет со всех регионов страны. Они расскажут секреты крепких и гармоничных отношений. На форуме также выступят педагоги, психологи и сотрудники ведомств, отвечающих за молодежную политику.

Ранее в июне в Кабардино-Балкарии провели всероссийские соревнования по конным пробегам. В состязании, которое состоялось в Баксане, приняли участие большее 100 человек из разных регионов России и зарубежья.