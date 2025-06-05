В Кабардино-Балкарии провели всероссийские соревнования по конным пробегам. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

В соревновании, которое состоялось в Баксане, приняли участие большее 100 человек из разных регионов России и зарубежья. Борьбу за титулы развернули на нескольких дистанциях — от 80 до 120 километров. Чтобы состязания проходили в строгом соответствии с правилами, работают судьи из многих уголков страны.

Прежде чем допустить животных к старту, ветеринары тщательно проверяют их состояние по нескольким параметрам: осматривают на наличие ран, потертостей от седла или других повреждений. Если всадник не прошел контрольную точку, его дисквалифицируют.

По итогам соревнований в «Кавказском дерби» на дистанции сто километров лучшими стали Магомед Махов из Кабардино-Балкарии и Наоми Эздэч. В командном зачете призовые места распределились следующим образом: на первом — спортсмены из Московской области, на втором — из нашей республики, а замкнули тройку лидеров участники со Ставрополья.

Ранее в июне Кабардино-Балкария также присоединилась ко всероссийской массовой велосипедной гонке.

