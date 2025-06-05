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06:31, 5 июня 2025Силовые структуры

В российском городе обнаружили нелегальное казино для мигрантов

В Новосибирске ликвидировано нелегальное казино для мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Новосибирске силовики нагрянули в казино для мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

В нелегальное игорное заведение был организован совместный рейд сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Новосибирску, Следственного комитета, Росгвардии и дружинников из «Русской общины». При появлении сотрудников правоохранительных органов посетители и персонал казино начали разбегаться, но были пойманы.

В декабре 2024 года в Санкт-Петербурге полиция накрыла подпольное казино, которое работало в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома. В момент визита силовиков в клубе находились пять игроков и 25-летняя девушка-администратор. Всех их увезли в отдел внутренних дел, а игровые автоматы изъяли. Местонахождение нелегального казино сдал силовикам посетитель, проигравший в нем свои деньги.

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