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19:43, 6 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин проиграл в подпольном казино и сдал его полиции

В Санкт-Петербурге полиция накрыла подпольное казино, которое сдал игрок
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге после сообщения проигравшего клиента полиция накрыла подпольное казино, которое работало в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В момент визита силовиков в клубе находились пять игроков и 25-летняя девушка-администратор. Всех их увезли в отдел внутренних дел, а игровые автоматы изъяли.

Местонахождение нелегального казино сдал силовикам посетитель, проигравший в нем свои деньги.

15 ноября сообщалось, что в Армавире задержали 39-летнего мужчину и семерых женщин в возрасте от 30 до 56 лет, организовавших сеть подпольных казино.

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