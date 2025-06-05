В США заявили о ракетном превосходстве России

Politico: Ракетная математика идет на пользу России

Россия имеет превосходство над Украиной в количестве ракет, «ракетная математика» идет ей на пользу. Об этом заявил обозреватель американского издания Politico Джереми Детмер.

По его подсчетам, у Украины осталось восемь установок Patriot, шесть из которых находятся в строю. Он отметил, что на каждую российскую цель требуются минимум две ракеты, а всего в распоряжении Киева осталось меньше 200 перехватчиков.

Детмер отметил, что Россия в свою очередь наращивает потенциал. В частности, в 2025 году планируется производство до 3000 ракет, в том числе 750 единиц класса «Искандер».

В результате Россия имеет стратегическую инициативу, а также наращивает нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны, говорится в статье.

Ранее американское издание The National Interest подчеркнуло, что российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» стали кошмаром для Украины благодаря своей эффективности.