В ВСУ научились использовать ослов

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс: Осел может подходить под определенные задачи

Осел может подходить под определенные логистические задачи. О том, что украинские военные научились их использовать, рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Наблюдаю такую ​​тенденцию, что со временем мы не только перестаем смеяться над (...) ноу-хау, но и, наоборот, — перенимаем», — написал военный.

Он пояснил, что многие средства передвижения в ВСУ недоступны: «Авто к позициям — уже невиданная роскошь». По словам лейтенанта, ослы могли бы служить удобным средством для переброски орудия на холмистой местности.

Ранее украинские бойцы признали изобретательность российских военных. Вооруженные силы России начали применять лошадей и ослов для обеспечения логистики на отдельных участках фронта.