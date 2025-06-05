Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:04, 5 июня 2025Бывший СССР

В ВСУ научились использовать ослов

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс: Осел может подходить под определенные задачи
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Cristian Rudolffi / Reuters

Осел может подходить под определенные логистические задачи. О том, что украинские военные научились их использовать, рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Наблюдаю такую ​​тенденцию, что со временем мы не только перестаем смеяться над (...) ноу-хау, но и, наоборот, — перенимаем», — написал военный.

Он пояснил, что многие средства передвижения в ВСУ недоступны: «Авто к позициям — уже невиданная роскошь». По словам лейтенанта, ослы могли бы служить удобным средством для переброски орудия на холмистой местности.

Ранее украинские бойцы признали изобретательность российских военных. Вооруженные силы России начали применять лошадей и ослов для обеспечения логистики на отдельных участках фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Звезда «Гарри Поттера» вернется к своей роли спустя 16 лет

    Маск обвинил Трампа во лжи

    Предполагаемого распространителя детской порнографии поймали в российском регионе

    Жена Алексея Воробьева снялась в пиджаке на голое тело

    Сыроежкин из «Приключений Электроника» снялся в фильме о Донбассе

    В России пройдет масштабный форум студенческих семей

    Спорткар влетел в автобусную остановку в российском городе

    В ВСУ научились использовать ослов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости