Стал известен неожиданный источник эпидемии дифтерии

NEJM: Вспышка дифтерии в Западной Европе связана c маршрутами мигрантов

Крупнейшая за 70 лет вспышка дифтерии в Западной Европе началась не в странах происхождения мигрантов, а в пути следования и странах назначения. К такому выводу пришли ученые из Института Пастера и эпидемиологи Santé publique France, опубликовавшие результаты в New England Journal of Medicine.

Анализ более 360 случаев в 10 европейских странах показал: почти все пациенты были мужчинами, в среднем 18-ти лет, и 96 процентов из них — недавно прибывшие мигранты. Основной формой инфекции стали кожные проявления (77 процентов), хотя встречались и более тяжелые случаи с затруднениями дыхания (15 процентов).

Генетический анализ выявил высокую степень сходства между штаммами бактерии Corynebacterium diphtheriae, независимо от страны происхождения пациентов. Это указывает на заражение в одних и тех же местах — вероятно, на миграционных маршрутах или в приемных центрах. Ранее считалось, что эпидемия началась в Афганистане или Сирии, откуда происходят большинство заболевших.

Исследование также связывает вспышку 2022 года с дифтерией, зафиксированной в Германии в 2025 году, что может свидетельствовать о скрытой циркуляции инфекции в регионе. С 2022 года в Европе зарегистрировано не менее 536 случаев, включая три летальных. Основной риск сохраняется среди уязвимых групп: мигрантов, бездомных, людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто с ними регулярно контактирует.

Ранее ученые назвали домашних кошек возможным источником распространения птичьего гриппа H5N1. По данным вирусологов, животные могут становиться инкубатором опасных мутаций, способных привести к эпидемии среди людей.