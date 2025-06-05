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20:26, 5 июня 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности встречи Ермака в Вашингтоне

Зеленский рассказал о встрече Ермака с представителями администрации США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече главы его офиса Андрея Ермака с представителями администрации США. Об этом он рассказал в ходе своего вечернего обращения в своем Telegram-канале.

Он не упоминал о самом Ермаке, однако очевидно, что речь идет о накануне прошедших встречах главы офиса Зеленского с американскими должностными лицами.

«На днях наша команда проводит встречи в Вашингтоне – чиновники, военные, команда Офиса (...) В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, с представителями общественных организаций», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил США за поддержку и заявил, что Украина рассчитывает на «сильные шаги, которые сейчас в дефиците».

Накануне Владимир Зеленский раскритиковал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Если сильные не останавливают Путина, это значит, что они разделяют с ним ответственность», — заявил украинский лидер.

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