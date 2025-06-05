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20:11, 5 июня 2025Ценности

Жена Алексея Воробьева снялась в пиджаке на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Жена актера и певца Алексея Воробьева оперная певица Аида Гарифуллина снялась в откровенном образе для российской версии журнала Hello!. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

37-летняя заслуженная артистка Татарстана предстала перед камерой в черном наряде. Она надела пиджак с декольте ниже талии на голое тело и брюки с высокой посадкой. При этом исполнительница отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав часть обнаженной груди.

Кроме того, избранница Воробьева уложила волосы в гладкий пучок, примерила остроносые туфли на шпильках и выбрала в качестве украшений чокер бренда Lady Di и кольцо Arena Romana.

О свадьбе артистов в мае сообщил портал Super.ru со ссылкой на инсайдера.

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