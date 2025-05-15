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18:00, 15 мая 2025Культура

Воробьев женился на звезде мировой оперы

Super.ru: Алексей Воробьев женился на звезде мировой оперы Аиде Гарифуллиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Аида Гарифуллина

Аида Гарифуллина. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Актер и певец Алексей Воробьев женился на всемирно известной оперной певице, заслуженной артистке Татарстана, заслуженной артистке России Аиде Гарифуллиной. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, отношения пары завязались минувшей зимой. Уже в апреле артисты расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, уточнил собеседник издания.

Ранее Алексей Воробьев принес извинения всем, кого обидел своей речью о красящихся девушках. Исполнитель заявил, что он внезапно осознал свою ошибку и почувствовал стыд за свои высказывания.

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