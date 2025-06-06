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06:30, 6 июня 2025Наука и техника

Tesla попыталась скрыть данные о ДТП с участием беспилотников

Reuters: Tesla попросила суд не раскрывать данные ДТП с беспилотными машинами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Корпорация Tesla попросила через суд не раскрывать подробности о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с участием фирменных автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Компания Илона Маска обратилась в суд, чтобы запретить Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) публиковать определенную информацию об авариях с участием автомобилей Tesla. Журналисты отметили, что корпорацию интересует, чтобы данные о ДТП с участием беспилотных машин не были раскрыты.

В 2024 году газета Washington Post подала иск против NHTSA, пытаясь заставить ведомство раскрывать данные о ДТП с участием автомобилей на автопилоте. В организации же посчитали, что эта информация не является публичной. Специалисты Reuters отметили, что теперь в суд обратилась и Tesla, которая уверяет, что раскрытие этой информации может навредить владельцам автомобилей.

Юристы Washington Post заключили, что данные о ДТП не относятся к конфиденциальной информации и имеют определенную общественную ценность.

В материале Reuters говорится, что Tesla использует лазейки в законе, чтобы максимально скрыть информацию о ДТП со своими автомобилями. Они заметили, что компания активно рекламирует технологию автопилота, но при этом заявляет, что водитель все равно должен держать руки на руле во время поездки.

В начале лета стало известно, что спрос на продукцию Tesla в Европе продолжает падать, несмотря на попытки руководителя этой компании Илона Маска исправить ситуацию.

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