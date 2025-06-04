Спрос на электрокары Tesla рухнул еще в одной стране Европы

NYT: Продажи Tesla в Германии падают уже пятый месяц подряд

Спрос на продукцию Tesla в Европе продолжает падать, несмотря на попытки руководителя этой компании Илона Маска исправить ситуацию. Об этом сообщило издание The New York Times.

Очередным свидетельством этого тренда стали продажи Tesla в Германии, которые, как показали итоги мая, падают уже пятый месяц подряд. Регистрации новых автомобилей этого бренда в ФРГ, крупнейшем автомобильном рынке Европы, сократились более чем на треть по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Маск попытался преуменьшить масштаб потерь Tesla в ЕС, сославшись на слабость европейского автомобильного рынка. Однако реальное положение противоречит словам предпринимателя. Например, в Германии в мае продажи автомобилей на аккумуляторах выросли почти на 45 процентов по сравнению с прошлым годом. В Испании общие продажи электромобилей выросли на 72 процента, тогда как продажи Tesla упали на 19 процентов. Более того, в ФРГ спрос на продукцию BYD, главного конкурента Tesla в области электромобилей, вырос в девять раз. В 2025 году этот производитель обогнал компанию Маска и стал мировым лидером по продажам электрокаров.

В апреле 2025 года продажи электромобилей BYD в Европе достигли 7231 штуки. Это на 169 процентов превысило прошлогодние показатели. В то же время Tesla продала 7165 электрокаров (минус 49 процентов в годовом выражении).

Во Франции майские продажи Tesla составили всего 721 автомобиль. Это на 67 процентов меньше, чем в конце весны 2024 года.