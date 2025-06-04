Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 4 июня 2025Экономика

Спрос на электрокары Tesla рухнул еще в одной стране Европы

NYT: Продажи Tesla в Германии падают уже пятый месяц подряд
Кирилл Луцюк

Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Спрос на продукцию Tesla в Европе продолжает падать, несмотря на попытки руководителя этой компании Илона Маска исправить ситуацию. Об этом сообщило издание The New York Times.

Очередным свидетельством этого тренда стали продажи Tesla в Германии, которые, как показали итоги мая, падают уже пятый месяц подряд. Регистрации новых автомобилей этого бренда в ФРГ, крупнейшем автомобильном рынке Европы, сократились более чем на треть по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Маск попытался преуменьшить масштаб потерь Tesla в ЕС, сославшись на слабость европейского автомобильного рынка. Однако реальное положение противоречит словам предпринимателя. Например, в Германии в мае продажи автомобилей на аккумуляторах выросли почти на 45 процентов по сравнению с прошлым годом. В Испании общие продажи электромобилей выросли на 72 процента, тогда как продажи Tesla упали на 19 процентов. Более того, в ФРГ спрос на продукцию BYD, главного конкурента Tesla в области электромобилей, вырос в девять раз. В 2025 году этот производитель обогнал компанию Маска и стал мировым лидером по продажам электрокаров.

Материалы по теме:
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех. Почему проблемы его не пугают?
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех.Почему проблемы его не пугают?
23 мая 2024
«Это вызовет шок в системе» Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
«Это вызовет шок в системе»Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
15 ноября 2024

В апреле 2025 года продажи электромобилей BYD в Европе достигли 7231 штуки. Это на 169 процентов превысило прошлогодние показатели. В то же время Tesla продала 7165 электрокаров (минус 49 процентов в годовом выражении).

Во Франции майские продажи Tesla составили всего 721 автомобиль. Это на 67 процентов меньше, чем в конце весны 2024 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Трамп снова выложил пост о Путине

    Захарова предложила «снявшему шляпу» перед Киевом министру снять что-нибудь еще

    Раскрыты подробности уголовного дела о похищении бизнес-коуча в Москве

    В России начнут строить квартиры с мини-кухнями

    Пожарные спасли из огня двух человек и вернули к жизни кота

    Посольство США предупредило об угрозе «мощного удара» по Украине

    На Западе раскрыли ожидания от Трампа после разговора с Путиным

    Вокалист культовой группы впервые рассказал о неизлечимой болезни

    Женщина заразилась неизлечимой болезнью из-за стакана водопроводной воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости