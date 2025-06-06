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11:15, 6 июня 2025Россия

Японец по примеру летчика-камикадзе деда записался в чеченский спецназ

Японец с позывным Даня вдохновился примером деда-камикадзе и записался в «Ахмат»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Японец из Осаки вдохновился примером деда, который в прошлом был летчиком-камикадзе, взял себе позывной Даня (в честь персонажа Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат-2») и записался штурмовиком в чеченский спецназ «Ахмат» для участия в специальной военной операции. Рассказ японца публикует RT на русском в Telegram.

Военнослужащий рассказал, что считает героем деда, участвовавшего во Второй мировой войне на стороне милитаристской Японии против союзников СССР.

«Я хочу быть самураем, как мой дедушка. (...) Он был камикадзе. Он был очень хорошим человеком, поэтому я хочу быть как он», — сообщил Даня.

Боец уточнил, что его дед воевал против США, а за три дня до запланированного последнего вылета камикадзе вернулся домой. «Но война кончилась», — рассказал он о выжившем деде-камикадзе.

В годы Второй мировой войны милитаристская Япония вместе с фашисткой Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и другими странами входила в гитлеровскую коалицию и воевала против СССР и его союзников. Японские войска виновны в совершении множества военных преступлений.

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