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22:00, 6 июня 2025МирЭксклюзив

Боец ЧВК «Вагнер» предрек судьбу Мали после выхода из страны

Боец ЧВК Вагнер Линч: Сотрудничество России и Мали не заканчивается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудничество России и Мали не заканчивается после завершения миссии российской частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» в африканской стране. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Линч, принимавший участие в кампании в Мали.

Сотрудничество Мали и России на этом не заканчивается. В стране развернут «Африканский корпус», подразделения которого продолжают поддерживать малийский народ в борьбе с терроризмом и защите суверенитета

Линч (позывной)бывший боец ЧВК «Вагнер», участник кампании в Мали

Линч прокомментировал завершение операции ЧВК «Вагнер» в Мали и подчеркнул, что после вывода бойцов компании правительство страны продолжит получать военно-техническую помощь от России. По его словам, в этом году между странами было заключено соглашение о поставках, ремонте и обучении на срок в пять лет.

Ранее ЧВК «Вагнер» заявила об успешном завершении миссии в Мали спустя 3,5 года. В пресс-службе компании подчеркнули, что за время операции российские бойцы главную задачу и вернули под контроль правительства Мали все региональные центры страны.

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