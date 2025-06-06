Часы Apple оказались неточными при подсчете важного показателя

Погрешность при подсчитывании калорий Apple Watch оказалась очень высокой — 28 %

Специалисты Университете Миссисипи (США) заявили, что умные часы Apple ошибаются при подсчете жизненно важных показателей. Исследование опубликовано в журнале ResearchGate.

Ученые провели метаанализ 56 исследований, касающихся проблемы точности умных часов Apple Watch. Они собрали информацию, которая доказывает, что смарт-устройство довольно точно при определении частоты сердечных сокращений (ЧСС), но допускает слишком много ошибок при подсчете калорий.

Так, умные часы Apple фиксируют ЧСС с погрешностью 4,43 процента. Погрешность при подсчете количества шагов не превышает 8,17 процента. По словам ученых, это хороший результат для фитнес-девайсов. Оценка физической активности в Apple Watch производится на основе анализа сожженых пользователем калорий. И здесь часы американского бренда ошибаются почти в 28 процентах случаев.

В материале говорится, что умное устройство допускает ошибки при оценке всех популярных видов тренировок — ходьбе, беге, езде на велосипеде и во время контроля за тренировками смешанной интенсивности. «Эти часы отлично подходят для отслеживания привычек и поддержания мотивации, но не принимайте каждую цифру за 100-процентную истину, особенно калории», — заявил автор исследования профессор Минсу Канг.

При этом коллеги Канга заметили, что Apple постепенно улучшает свой фитнес-девайс. «Нельзя сказать, что каждое обновление — это большой скачок вперед, но заметна тенденция постепенных улучшений с течением времени», — заявил участник исследования Джу-Пил Чхве.

В начале лета Apple запатентовала наушники, оснащенные функцией сканирования с помощью лазера. Функция пригодится для более точного распознавания команд пользователя.