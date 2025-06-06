Два подозрительных рюкзака с проводами обнаружили в Москве

Shot: Два подозрительных рюкзака с проводами нашли у мусоропровода в Зеленограде

Два подозрительных рюкзака с проводами обнаружили возле мусоропровода в Зеленограде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рюкзаки лежали в одном из домов на Георгиевском проспекте. Вокруг них были разбросаны деньги, а в сам мусоропровод кто-то воткнул нож. На место направили специалистов.

Как позже уточнил Shot, напугавшие жителей рюкзаки оказались набиты обычным мусором.

Ранее стало известно, что кинологи проверяют автомобиль BMW с подозрительным предметом на Молодогвардейской улице в Москве. Предварительно, в районе его бензобака на магнит прикреплена неизвестная коробка.

