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16:00, 6 июня 2025Силовые структуры

Два подозрительных рюкзака с проводами обнаружили в Москве

Shot: Два подозрительных рюкзака с проводами нашли у мусоропровода в Зеленограде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Два подозрительных рюкзака с проводами обнаружили возле мусоропровода в Зеленограде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рюкзаки лежали в одном из домов на Георгиевском проспекте. Вокруг них были разбросаны деньги, а в сам мусоропровод кто-то воткнул нож. На место направили специалистов.

Как позже уточнил Shot, напугавшие жителей рюкзаки оказались набиты обычным мусором.

Ранее стало известно, что кинологи проверяют автомобиль BMW с подозрительным предметом на Молодогвардейской улице в Москве. Предварительно, в районе его бензобака на магнит прикреплена неизвестная коробка.

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