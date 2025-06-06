ЕС задумал добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

FT: ЕС может включить РФ в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

Европейский союз (ЕС) может включить Россию в свое «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег в качестве «финансового давления на Москву». Об этом сообщает Financial Times (FT).

Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили, что рассматривают возможность включения России в список, за это выступает большинство членов Европарламента, однако решение еще не принято. Немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер заявил, что «наблюдается огромная поддержка включения России в список».

Отмечается, что полный список стран требует одобрения большинства депутатов Европарламента, и его должны были объявить на этой неделе, но в последнюю минуту его принятие отложили по «административным причинам».

Ранее дипломаты ЕС рассказали, что новый пакет антироссийских санкций вряд ли успеют подготовить к саммиту стран «Большой семерки», который пройдет во второй половине июня, а американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), авторы законопроекта о новых «сокрушительных» санкциях против России, захотели успеть принять его до саммита, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.