В ЕС оценили готовность нового пакета санкций против России

EUobserver: Новый пакет санкций против РФ вряд ли подготовят к саммиту G7 в июне

Новый пакет антироссийских санкций вряд ли успеют подготовить к саммиту стран «Большой семерки», который пройдет во второй половине июня. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7», — говорится в статье.

До этого сообщалось, что американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), авторы законопроекта о новых «сокрушительных» санкциях против России, захотели успеть принять его до саммита, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

Издание указывает, что европейские дипломаты усомнились в том, что планы Грэма ввести новые санкции против РФ достижимы.

Сенатор Грэм встретился в Турции с представителями Украины и стран Европы и представил им законопроект об ограничениях для Москвы. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.