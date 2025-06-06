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17:55, 6 июня 2025Россия

Еще два летевших на Москву беспилотника удалось сбить

Мэр Собянин: Еще два летевших на Москву беспилотника удалось сбить
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Еще два летевших на Москву беспилотника удалось сбить. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он пояснил, что дроны были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

На месте падения обломков устройств начали работу специалисты экстренных служб, заверил Собянин. В каком конкретно месте были ликвидированы беспилотники, мэр Москвы в посте информацию не привел.

Вечером 6 июня градоначальник заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву. Тогда подробностей о попытке атаки Собянин также не раскрыл.

Ранее стало известно, что украинский дрон был сбит над Брянской областью. Местные власти разъяснили, что речь шла о беспилотнике самолетного типа.

ЖЗЛ
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