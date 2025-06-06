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00:25, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Европейские дипломаты испугались предстоящего выступления Трампа на саммите НАТО

WP: Дипломаты ЕС боятся, что Трамп выступит против помощи Киеву на саммите НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Дипломаты в Европе боятся, что американский лидер Дональд Трамп в процессе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит с заявлением против обещаний помощи Киеву. Кроме того, он может потребовать не добавлять критические формулировки в адрес России, об опасениях в ЕС сообщает Washington Post (WP).

«Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес РФ», — пишет издание.

Ранее портал Euractiv заявил, что Вашингтон может опротестовать обозначения России как угрозы для НАТО в итоговой декларации будущего саммита альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Причина в том, что Белый дом стремится сохранить роль посредника в мирных переговорах между Москвой и Киевом.

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