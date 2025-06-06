Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:31, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Известный комик раскрыл подробности прохождения российской границы

Комик Хетаг Хугаев рассказал, что прошел российскую границу с игрушкой Рататуя
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал HUGA Stand Up

Популярный стендап-комик Хетаг Хугаев раскрыл подробности того, как он проходил российскую границу с большой плюшевой игрушкой в виде крысы Рататуя — главного героя известного одноименного мультфильма. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

По словам Хугаева, когда он вместе с комиком Ильей Макаровым прилетел в Россию из путешествия, тот предположил, что их могут не пропустить с большой игрушкой. Однако Хугаев отметил, что все прошло гораздо лучше, чем они ожидали.

«Я вот так иду с этим Рататуем и вижу, что работница, пограничница, когда она увидела, что я из-за поворота вышел с Рататуем, сделала вот так: "Сюда, сюда, Рататуй". (...) Она берет паспорт, такая: "Добро пожаловать домой, вы сделали мою ночь". Никаких проблем, все супер рады были Рататую», — вспомнил он.

Ранее сообщалось, что популярного российского комика Сашу Малого задержали на границе, когда он прилетел в Россию из Азии. По словам Малого, в аэропорту на паспортном контроле его спросили, почему его не было в России три месяца, и отправили на допрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Надувной замок с детьми взлетел на 12 метров

    В России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой

    Подросток спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку в российском городе

    Токаев призвал реформировать ООН

    Трое мужчин изнасиловали соседку в Москве

    Анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

    Известный комик раскрыл подробности прохождения российской границы

    В России отреагировали на заявление Зеленского о ночных атаках словами «А нас за що?»

    Дети в российском регионе устроили «выпускной» для краснокнижных черепах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости