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20:50, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Популярного российского комика задержали на границе

Комик Малой рассказал, что его задержали на границе после возвращения из Азии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Stand-Up Club #1 / YouTube

Популярный российский комик Саша Малой рассказал, что его задержали на границе, когда он прилетел в Россию из Азии. Историей об этом он поделился в ролике, доступном на его YouTube-канале.

По словам Малого, в аэропорту на паспортном контроле его спросили, почему его не было в России три месяца. Комик ответил, что путешествовал по Азии и отдыхал. После этого пограничница отправила его на допрос.

«В итоге приходит сначала один какой-то молодой человек в форме, забирает паспорта, которые она ему выдает, смотрит на мой паспорт и говорит: "Пройдемте". Меня ведут сначала в первый кабинет, отдают мой паспорт с пачкой других паспортов, а я сижу там на нервах, оглядываюсь», — вспомнил он.

Однако пограничники, которые должны были допрашивать комика, узнали его и заверили, что его отправили на допрос случайно. По их словам, это произошло из-за того, что сотрудница была не в настроении.

Ранее сообщалось, что стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства России. Артисту назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

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