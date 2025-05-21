Популярного российского комика задержали на границе

Комик Малой рассказал, что его задержали на границе после возвращения из Азии

Популярный российский комик Саша Малой рассказал, что его задержали на границе, когда он прилетел в Россию из Азии. Историей об этом он поделился в ролике, доступном на его YouTube-канале.

По словам Малого, в аэропорту на паспортном контроле его спросили, почему его не было в России три месяца. Комик ответил, что путешествовал по Азии и отдыхал. После этого пограничница отправила его на допрос.

«В итоге приходит сначала один какой-то молодой человек в форме, забирает паспорта, которые она ему выдает, смотрит на мой паспорт и говорит: "Пройдемте". Меня ведут сначала в первый кабинет, отдают мой паспорт с пачкой других паспортов, а я сижу там на нервах, оглядываюсь», — вспомнил он.

Однако пограничники, которые должны были допрашивать комика, узнали его и заверили, что его отправили на допрос случайно. По их словам, это произошло из-за того, что сотрудница была не в настроении.

Ранее сообщалось, что стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства России. Артисту назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.