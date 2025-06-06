К снижению ключевой ставки привели три обстоятельства

Профессор Сафонов: Снижение ключевой ставки оказалось символическим

Банк России снизил ключевую ставку, так как сработали три обстоятельства. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Во-первых, те средства, которые граждане могли передать на депозиты, но тем самым снизив объемы потребления, уже пришли в банки. Их выход на рынок возможен только в следующем году. Это касается и размещения на депозитах средств юридических лиц. Таким образом, ЦБ обеспечил стерилизацию денежной массы за счет ее перевода в средства накопления. Притока новых средств ждать не приходится.

«Инфляция делает свое дело. Люди вынуждены тратить средства на потребление», — констатировал Сафонов.

Второй фактор — это жесткие пруденциальные нормы, введенные Банком Росси. Сафонов назвал их почти запретительными, поскольку они не позволяют значительному числу граждан пользоваться займами. Соответственно проблема притока денежных средств на рынок за счет кредитов тоже решена.

Третье же обстоятельство — это сигналы Министерства экономического развития о замедлении роста экономики.

«Поэтому Банк России должен был учесть позицию правительства, которую выразило МЭР и прореагировать. Но надо понимать, что снижение ставки на процент — это в большей степени символическое решение. Большой разницы между 21 процентом и 20 нет», — подытожил он.

Ранее экономист Георгий Остапкович назвал якорным заседание Банка России, на котором приняли решение о снижении ставки. Регулятор дал сигнал, что от ужесточения денежно-кредитной политики он перешел к ее смягчению.