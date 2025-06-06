В ВШЭ назвали главную причину снижения ключевой ставки Банка России

Экономист Остапкович: Ставку снизили из-за замедления темпов роста экономики

Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов, так как сработало сразу несколько факторов. Об этом «Ленте.ру» заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он объяснил, что, во-первых, сказалось замедление кредитования. Во-вторых, сокращается импорт и снижается инфляция. Впрочем, последняя, как уточнил экономист, идет вниз в основном по непродовольственным товарам, а не по услугам или продовольствию. Однако общая инфляция вышла на 9,7 процента. Ключевым же фактором, по словам Остапковича, стало замедление темпов экономического роста.

«Экономика, конечно, еще не в рецессии, но уже показывает стагнационный характер», — констатировал он.

Также экономист напомнил, что незадолго до 6 июня регулятор услышал ряд просьб о снижении ставки. Об этом говорили в министерствах экономического развития и финансов. Кроме того, крупный бизнес не раз признавался, что не выдерживает такой ставки.

Впрочем, Остапкович убежден, что понижение «ключа» до 20 процентов не окажет на экономику абсолютно никакого влияния.

«Но главное, Набиуллина дала сигнал: "Двухгодичное повышение ставки закончилось!" Теперь бизнес может готовиться к инвестиционным вложениям и строить стратегические планы из расчета того, что к концу года ставка может дойти до 18, а может быть, даже и 17 процентов», — объяснил экономист.

Он уточнил, что 17 процентов — это тоже высокая ставка, так как средняя рентабельность по экономике за I квартал была всего 11 процентов.

«Как вы при 11 процентах рентабельности можете отбить ставку в 20 процентов, к которой коммерческие банки еще прибавят 5-8 процентов? А значит, речь пойдет уже 20-25 процентах», — констатировал эксперт.

Тем не менее он считает, что заседание Банка России, состоявшееся 6 июня, можно считать якорным. Регулятор показал, что от ужесточения ДКП он переходит к ослаблению.

«Влияние же ставки на курс рубля будет весьма незначительным. Понижение "ключа", если и скажется, то в сторону небольшого падения российской валюты. Это тоже позитивно для бюджета. Сегодня курс в районе 80 рублей, и это неестественно. Особенно на фоне снижения цен на нефть. Бюджет проигрывает. Курс должен быть выше», — подытожил экономист.

Ранее экономист Николай Кульбака назвал снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов символическим. Он полагает, что такой шаг не повлияет ни на что.