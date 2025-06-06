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14:12, 6 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист раскрыл смысл снижения ключевой ставки

Экономист Кульбака: Произошло символическое снижение ключевой ставки
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки с 21 до 20 процентов — символическое и ни на что не повлияет, считает экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Это решение — шаг навстречу бизнесу, которому вредна высокая ставка.

«Это было нужно для того, чтобы показать, что Центральный банк учитывает мнение бизнеса, которому высокая ставка очень вредна. Но снижено очень на немного, и фактически это символическое снижение, то есть оно реально едва ли к чему-то приведет серьезному, потому что ставка все равно очень высокая», — сказал Кульбака.

По его мнению, такое снижение — это маленький знак, который показывает, что Центральный банк идет навстречу бизнесу, но не более того. Такое снижение ни на что не повлияет, считает экономист.

В долгосрочном периоде это фактически будет означать, что если инфляция дальше будет снижаться, то вслед за инфляцией будет снижаться процентная ставка, если инфляция осенью начнет опять расти, то я подозреваю, что ставку оставят на прежнем уровне

Николай Кульбакадоцент РАНХиГС

Ранее ЦБ на заседании совета директоров принял решение понизить ключевую ставку до 20 процентов. В последний раз ставку снижали в сентябре 2022 года.

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