Лидер европейской страны призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией

Орбан: ЕС стоит вернуться к сотрудничеству с Россией

Европейскому союзу (ЕС) стоит вернуться к сотрудничеству с Россией, чтобы избежать гонки вооружений. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Единственный способ избежать гонки вооружений — это заключить соглашение об ограничении вооружений с противоположной стороной», — отметил венгерский лидер.

По словам Орбана, на фоне продолжения украинского конфликта необходимо добиваться перемирия, чтобы «как можно скорее» провести переговоры с Россией об ограничении вооружений. Он добавил, что ЕС должен стремиться к возобновлению сотрудничества с Москвой ради использования «потенциала, который она может предоставить европейской экономике».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз стремится нанести России превентивный удар за счет конфликта на Украине.