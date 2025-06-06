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12:21, 6 июня 2025Мир

Лидер европейской страны призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией

Орбан: ЕС стоит вернуться к сотрудничеству с Россией
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) стоит вернуться к сотрудничеству с Россией, чтобы избежать гонки вооружений. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Единственный способ избежать гонки вооружений — это заключить соглашение об ограничении вооружений с противоположной стороной», — отметил венгерский лидер.

По словам Орбана, на фоне продолжения украинского конфликта необходимо добиваться перемирия, чтобы «как можно скорее» провести переговоры с Россией об ограничении вооружений. Он добавил, что ЕС должен стремиться к возобновлению сотрудничества с Москвой ради использования «потенциала, который она может предоставить европейской экономике».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз стремится нанести России превентивный удар за счет конфликта на Украине.

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