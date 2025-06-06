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12:18, 6 июня 2025Россия

Мальчика из Сочи с разорванным собаками лицом сняли на видео после пластики

Появилось видео с мальчиком из Сочи, которому разорвали лицо собаки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Мальчика из Сочи с разорванным собаками лицом сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

26 февраля ребенок подвергся нападению двух хаски, которых хозяин не кормил несколько дней. Мальчик получил тяжелые травмы лица.

На кадрах мальчик стоит, вероятно, на территории медицинского учреждения. Его лицо закрыто плотной повязкой. На его руке виден, предположительно, след от катетера. Ребенок перенес три пластические операции, ему предстоит ринопластика.

После нападения голодных хаски на ребенка в отношении владельца собак возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел дело в мае. Собственнику животных удалось избежать наказания в виде тюремного заключения — его приговорили к полутора годам ограничения свободы.

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