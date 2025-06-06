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17:11, 6 июня 2025Путешествия

Мексиканские картели начали похищать туристов с помощью приложений для знакомств

Daily Mail: Туристов предупредили о похищениях в Мексике ради выкупа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Туристов предупредили об участившихся в Мексике похищениях иностранцев ради получения выкупа. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что отдыхающие знакомятся в приложениях с похитителями и отправляются с ними на свидание, после чего пропадают. Вскоре с их близкими связываются представители мексиканских картелей и начинают вымогать деньги.

Туристам рекомендовали встречаться с незнакомцами лишь в общественных местах и ни в коем случае не соглашаться на свидания в отеле или дома.

Ранее в Мексике члены картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова и устроили ему допрос о целях пребывания на их территории. Известно, что мужчина отправился в поездку на велосипеде.

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