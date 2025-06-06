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19:04, 6 июня 2025Путешествия

Мужчина полез на самую высокую гору США без страховки и не выжил

NPS: Турист решил покорить гору Мак-Кинли в США без страховки и сорвался вниз
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bob Strong / Reuters

Мужчина решил покорить самую высокую гору США, но сорвался вниз и не выжил. Об этом инцидентесообщает Служба национальных парков США (NPS).

2 июня 41-летний Алекс Чиу из Сиэтла, штат Вашингтон, вместе с другими участниками экспедиции полез на двуглавую гору Мак-Кинли в заповеднике Денали. Во время восхождения на ледник Питерс двое альпинистов заметили, что Чиу был без страховки — горнолыжник сорвался в месте, известном как Сквиррел-Пойнт, и пролетел более 900 метров.

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Скалолазы немедленно сообщили о трагедии в службу спасения и попытались спуститься как можно ниже, но не увидели упавшего туриста. Из-за бури спасатели не смогли добраться до Алекса Чиу вплоть до 4 июня. Когда погода прояснилась, его тело на вертолете подняли со скалы и передали судмедэксперту.

Уточняется, что на данный момент на горе Мак-Кинли находится 500 альпинистов. Сезон восхождений, начатый в мае, закроется в начале июля.

Ранее на горной тропе Адирондак в США американские туристы отравились грибами и посчитали своего отставшего друга скончавшимся. Они обратились в службу спасения, однако вскоре их исчезнувший приятель сам позвонил сотрудникам парка.

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