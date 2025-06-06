Мужчина заметил странность в поведении своего робота-пылесоса

Пользователь Reddit под ником El_Voador опубликовал фотографию своего робота-пылесоса и заявил, что заметил в поведении устройства странность. В комментариях пользователи пошутили, что пылесос гораздо умнее, чем кажется на первый взгляд.

«Мой робот-пылесос продолжает подъезжать к стопперу для двери и, касаясь его боковой кнопкой питания, выключает сам себя», — написал мужчина.

Участники обсуждения в шутку связали странность в работе устройства с тем, что робот-пылесос таким образом пытается найти способ для отдыха. «Парнишка нашел способ прогулять свою работу», «Сейчас никто больше не хочет работать», «Я устал, босс», — поиронизировали пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit отошел на обеденный перерыв и сделал пугающее открытие на рабочем месте. Мужчина рассказал, что обнаружил в своих рабочих перчатках острые осколки стекла.