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03:33, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина отошел на обеденный перерыв и сделал пугающее открытие на рабочем месте

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @weird

Пользователь Reddit с ником kattardoge показал на портале, как выглядели его рабочие перчатки после обеденного перерыва, и напугал пользователей сети. Комментаторы заявили, что кто-то из коллег может быть врагом мужчины.

Мужчина рассказал, что обнаружил в своих рабочих перчатках острые осколки стекла. Он уточнил, что снимает их только во время обеденного перерыва, и оставляет в общей комнате. Автор поста добавил, что рядом с его перчатками не было стеклянных предметов, которые могли бы разбиться.

Комментаторы сочли, что стекло в рабочие перчатки рассказчика подбросил кто-то из коллег. «Кого ты разозлил на работе?», «У тебя есть враги?», «Кажется, за тобой кто-то охотится», «Будьте начеку», — написали пользователи. Они также призвали мужчину попросить проверить камеры наблюдения, чтобы вычислить того, кто мог подбросить стекло в перчатки. Кроме того, читатели посоветовали сообщить о произошедшем руководству.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как отомстил начальнику, мешавшему ему обедать. Он заявил, что начал есть во время встреч, которые руководитель назначал ему во время перерыва на обед.

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