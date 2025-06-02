Мужчина изощренно отомстил мешавшему ему обедать начальнику

Пользователь Reddit с ником dodgethem поделился историей о том, как он оригинально проучил начальника, который мешал ему обедать, и прослыл легендой. Комментаторы пришли в восторг от изощренного способа мести боссу.

Автор поста рассказал, что всегда обедает на работе с 12 до 13 часов. Недавно, по словам мужчины, начальник начал назначать видеоконференции прямо посреди его перерыва, из-за чего он стал пропускать обед. «Первые несколько раз я не обращал на это внимания. Думал, что это срочно. Но потом это вошло в привычку. Я высказал ему свое недовольство и напомнил, что это происходит во время моего обеда, и он ответил: "Нам всем приходится иногда чем-то жертвовать"», — вспомнил рассказчик детали разговора с боссом.

Тогда мужчина придумал способ проучить руководителя: он начал обедать прямо во время встречи. На первое совещание он принес тарелку со спагетти и фрикадельками, затем — крылышки в кляре и пиццу. Когда начальник спросил, обязательно ли ему есть во время каждой видеоконференции, он ответил: «Нам всем приходится иногда чем-то жертвовать». Автор поста добавил, что с тех пор босс перестал устраивать совещания во время его обеда.

Большинство комментаторов похвалили изобретательность мужчины. «Вы легенда», «Молодец», «Приятно, что вы проучили босса, используя его же слова», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально проучил соседа, чья собака не давала ему спать. История о мести восхитила комментаторов.