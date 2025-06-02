Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина изощренно отомстил мешавшему ему обедать начальнику

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lipik Stock Media / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником dodgethem поделился историей о том, как он оригинально проучил начальника, который мешал ему обедать, и прослыл легендой. Комментаторы пришли в восторг от изощренного способа мести боссу.

Автор поста рассказал, что всегда обедает на работе с 12 до 13 часов. Недавно, по словам мужчины, начальник начал назначать видеоконференции прямо посреди его перерыва, из-за чего он стал пропускать обед. «Первые несколько раз я не обращал на это внимания. Думал, что это срочно. Но потом это вошло в привычку. Я высказал ему свое недовольство и напомнил, что это происходит во время моего обеда, и он ответил: "Нам всем приходится иногда чем-то жертвовать"», — вспомнил рассказчик детали разговора с боссом.

Тогда мужчина придумал способ проучить руководителя: он начал обедать прямо во время встречи. На первое совещание он принес тарелку со спагетти и фрикадельками, затем — крылышки в кляре и пиццу. Когда начальник спросил, обязательно ли ему есть во время каждой видеоконференции, он ответил: «Нам всем приходится иногда чем-то жертвовать». Автор поста добавил, что с тех пор босс перестал устраивать совещания во время его обеда.

Большинство комментаторов похвалили изобретательность мужчины. «Вы легенда», «Молодец», «Приятно, что вы проучили босса, используя его же слова», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально проучил соседа, чья собака не давала ему спать. История о мести восхитила комментаторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

    МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

    Дачникам рассказали о способах борьбы с частой проблемой томатов

    Водителям дали советы по подготовке авто к длительному путешествию

    Мужчина изощренно отомстил мешавшему ему обедать начальнику

    Стал известен новый президент Польши

    Пьяный россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти ее матери

    Пожизненно осужденный террорист захотел перевестись в Чечню

    Многодетным родителям захотели устроить дополнительный отпуск

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Японии фразой «хочу такую же старость»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости