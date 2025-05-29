Парень оригинально отомстил соседу за мешавшую спать собаку

Пользователь Reddit под ником SaladUnlucky10 рассказал, как он оригинально проучил соседа, чья собака мешала ему спать. История о мести восхитила большинство комментаторов.

«Каждую ночь начиная с полуночи и до трех утра его собака безостановочно лаяла. Это был громкий, вызывающий эхо лай, как будто пес оповещал о конце света», — заявил автор публикации.

Из-за громкого лая парень стал плохо спать. Он добавил, что несколько раз просил соседа на ночь запускать собаку в дом, однако тот лишь отшучивался и отмечал, что животное «просто выполняет свой долг».

«Тогда я записал лай его собаки на свой телефон. Следующим утром в шесть часов, когда сосед только вернулся домой с ночной смены, я включил запись на полную громкость, а колонку направил на стену его дома», — рассказал парень о своей мести.

Как уточнил рассказчик, он включал собачий лай на протяжении еще двух дней, а затем сосед начал запускать питомца в дом на ночь. «С тех пор собака ни разу не лаяла по ночам», — заключил автор публикации.

«Отличная работа», «Это гениально», «Именно так и нужно поступать с паршивыми соседями», — одобрили поступок парня комментаторы. Многие указали, что тоже сталкивались с аналогичной проблемой. «У меня был похожий сосед. Дважды просил его впускать собаку в дом, после этого еще два раза вызывал полицию, и только потом все прекратилось», — рассказал один из пользователей портала.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit о том, как он преподал жестокий урок соседу, который оставлял мусор у его дома. Большинство пользователей восхитились поступком автора поста.