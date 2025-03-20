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06:12, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Мужчина преподал жестокий урок мусорящему соседу и получил похвалу от пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eva March / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit под ником ThisIsWritingTime поделился историей, как преподал жестокий урок соседу, который оставлял мусор у его дома. В комментариях к посту многие похвалили мужчину, проучившего подростка.

«Несколько лет назад мы постоянно находили на нашем газоне мусор от фастфуда — бумажные пакеты с обертками и стаканчиками внутри. Мы живем на довольно оживленной улице, поэтому думали, что это был какой-то придурок, который проезжал мимо нас и выбрасывал мусор из окна автомобиля», — рассказал мужчина.

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Спустя некоторое время рассказчик увидел, как к его дому подъехал подросток, живущий по соседству, вышел из машины и бросил пакет с мусором на газон, после чего пошел в свой дом. При этом он оставил окно автомобиля приоткрытым. Тогда мужчина вышел на улицу, взял пакет и высыпал его содержимое в салон машины подростка.

«Он любил эту машину больше, чем большинство членов его семьи, и, должно быть, понял, кто это сделал (или, возможно, увидел меня из окна своего дома), потому что больше никогда не выбрасывал мусор перед нашим домом», — добавил мужчина.

Большинство пользователей восхитились поступком автора поста. «Хорошая работа», «Молодец! Люди, которые выбрасывают свой мусор на чужие газоны, заслуживают того, чтобы его им вернули», «Вы подняли мне настроение», — написали они.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей, как ее подруга узнала об установке мужем прослушки в машине и оригинально ему отомстила. В сети обсудили, как еще можно было проучить мужчину.

Вот это да!
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