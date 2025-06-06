Названный в СМИ владельцем заминированной машины в Москве депутат объяснился

Shot: Депутат из Крыма заявил, что ему не принадлежит заминированное авто

Депутат из Крыма Виталий Десятник, которого в некоторых средствах массовой информации (СМИ) назвали владельцем заминированной в Москве машины Kia Optima, объяснился. В разговоре с Telegram-каналом Shot парламентарий заявил, что это авто ему не принадлежит.

Десятник отметил, что у него нет никакого личного транспортного средства. Свое нынешнее место проживания депутат предпочел не раскрывать.

По данным Telegram-канала Mash, Десятник в прошлом был депутатом от Симферопольского района. Он признался, что свою машину продал три года назад.

Утром 6 июня прохожие заметили на улице Леси Украинки на западе Москвы подозрительный автомобиль. К месту вызвали сотрудников ФСБ, взрывотехников и полицейских.

Выяснилось, что уже удалось достать подозрительное устройство из машины Kia Optima. Территория вокруг дома по-прежнему оцеплена.