Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 6 июня 2025Россия

Названный в СМИ владельцем заминированной машины в Москве депутат объяснился

Shot: Депутат из Крыма заявил, что ему не принадлежит заминированное авто
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Депутат из Крыма Виталий Десятник, которого в некоторых средствах массовой информации (СМИ) назвали владельцем заминированной в Москве машины Kia Optima, объяснился. В разговоре с Telegram-каналом Shot парламентарий заявил, что это авто ему не принадлежит.

Десятник отметил, что у него нет никакого личного транспортного средства. Свое нынешнее место проживания депутат предпочел не раскрывать.

По данным Telegram-канала Mash, Десятник в прошлом был депутатом от Симферопольского района. Он признался, что свою машину продал три года назад.

Утром 6 июня прохожие заметили на улице Леси Украинки на западе Москвы подозрительный автомобиль. К месту вызвали сотрудников ФСБ, взрывотехников и полицейских.

Выяснилось, что уже удалось достать подозрительное устройство из машины Kia Optima. Территория вокруг дома по-прежнему оцеплена.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

    Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

    Россияне захотели работать под руководством ИИ

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

    Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

    В Госдуме высказались о новой тактике ВС России не штурмовать крупные города

    Канцлер Германии прокомментировал возможный выход США из НАТО

    Россиянка с ребенком-инвалидом оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости