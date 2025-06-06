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10:31, 6 июня 2025Забота о себе

Названы пять признаков нехватки белка в организме

Диетолог Кординг посоветовала добавить в рацион белок при постоянном голоде
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетологи Джессика Кординг и Гэри Гольденберг заявили, что заподозрить нехватку белка в организме можно по пяти признакам. Их специалисты назвали в беседе с изданием Infobae.

Кординг указала, что дефицит белка в рационе проявляется постоянным чувством голода, которое наступает вскоре после еды. Также у человека медленнее заживают раны, добавила она.

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Кроме того, по словам врача, нехватка белка приводит к трудностям с наращиванием мышечной массы даже при регулярных занятиях спортом. Тем временем Гольденберг заявил, что на эту проблему указывает выпадение волос. В заключение он посоветовал обратить внимание на ногти, которые будут сухими и ломкими.

Ранее диетолог Джоанна Аподака рассказала о ежедневных привычках, которые плохо сказываются на кишечнике. По ее словам, недостаточное употребление воды приводит к затруднению пищеварения.

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